Politik og populisme

Jens Rohde har som så ofte før begået et populistisk læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad (d. 4/8). Denne gang vedr. den såkaldte ”bussag” fra Bjerringbroegnen, som bliver blæst op til en mistænkeliggørelse af et sagesløst busselskab samt af hans byrådskollegaer i teknisk udvalg.

Viborg Stifts Folkeblad understøtter hans sensationsprægede udgydelser med en forsideartikel, som ukritisk gengiver hans ikke underbyggede anklager og påstande.

Jens Rohde har tilsyneladende ikke selv deltaget i nogen møder om sagen men dukker op som trold af en æske og som sædvanlig på sin bedrevidende facon fremturer med sine fordømmelser.

Han har åbenbart ikke gjort sig den ulejlighed at spørge ind til kendsgerningerne i sagen. Hvis han havde gjort det, ville han ligesom os andre vide, hvad sagen drejer sig om.

Avisen kunne have gjort det samme.

Jeg synes, det er en meget bekymrende tendens, der er ved at opstå. Nemlig at seriøst arbejdende politikere, der pligtskyldigt udfører det daglige, slidsomme rugbrødsarbejde skal mistænkeliggøres.

I dette tilfælde endda af en af deres egne.

Det virker ikke fremmende for rekrutteringen af kvalificerede folk til f.eks. byrådskandidater.

Jeg er skuffet over, at vores daglige avis, som vi plejer at opfatte som seriøs her lader sig bruge til at understøtte disse kedelige strømninger.