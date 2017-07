Populær campingplads med mange fordele

Tænker man Virksund er der rigtig mange, der også tænker vandkant og campingplads.

Her har man gennem flere generationer camperet på pladsen ved Hjarbæk fjord. Det er efterhånden blevet til 48 år, og et 50 års jubilæum er dermed lige om hjørnet.

Samtidig kan pladsens leder Hans Korsgaard glæde sig over, at stedet de seneste år er vokset til nu at have omkring 100 fastliggere, fortrinsvis i den modne alder.

- Vi kan som campingplads måske ikke måle os på antallet af faciliteter, men til gengæld så arbejder vi konstant på at have den pæneste plads i kommunen. Vi sætter en ære i at græsset er slået, hækken klippet og at her altid ser pænt ud, fortæller lejrchefen.

Stadig flere turister med hus på ryggen lægger også vejen forbi for at parkere deres autocamper eller campingvogn for kortere eller længere tid. Det er med til at give et godt miks af fastliggere og turister og dermed skabe en god stemning på pladsen, mener Hans Korsgaard.

Timebetaling og sommermenuer

Virksund Camping har haft stor succes med at lancere timebetaling. Det betyder, at campisterne på hverdage kan komme helt ned på at betale 3,75 i timen eller 7,50 kroner i weekenden for en plads, og det gælder uanset antallet af personer.

Børnefamilier kan også spare flere hundrede kroner i entreer til 10 nærtliggende attraktioner ved at bruge en fordelsordning, der giver rabat.

Ordningen er enkel. Sammen med indlogeringen på campingpladsen udleveres et såkaldt bomkort, der udover at sikre fri ud- og indkørsel til campingpladsen også udløser rabat på entreen til 10 forskellige attraktioner i Salling og Limfjordslandet i øvrigt.

- Det er fortrinsvejs mindre attraktioner, der er med i ordningen. Vi, og de, har ikke de store markedsføringsbudgetter, og det er mit håb, at vi ved at løfte i fællesskab kan gavne hinandens besøgstal, siger Hans Korsgaard.

Han har også haft god held med de såkaldte sommermenuer, hvor campister og turister i sommerhuse eller lystbådehavnen kan nyde dagens ret med traditionel dansk mad i cafeen eller som take-away.

Folder om Jeppe Aakjærs bagland

Som noget nyt har Virksund Camping til denne sæson udgivet en folder med detailbeskrivelse af 4 ture rundt i Jeppe Aakjærs bagland. Turforslagene tager de besøgende gennem de mange skønne egne, som Korsgaard selv betegner som Vandkantsdanmark.