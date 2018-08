Præcisering: Benyt BoligJobordningen

Forleden dag havde jeg et indlæg her i avisen om BoligJobordningen.

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at formuleringen i indlægget har været lidt uklar. Det vil jeg selvfølgelig gerne beklage og rette op på.

Jeg skrev blandt andet, at man kan få håndværkerfradrag i forbindelse med ændringer eller forbedringer ved ens bolig.

Jeg vil hermed præcisere, at den permanente BoligJobordning muliggør, at der kan gives fradrag for en række service- og håndværksydelser i hjemmet.

Fradraget for f.eks. håndværksydelser gælder dog kun for en række specifikke ydelser. Det gælder f.eks. udskiftning af ruder, vinduer og yderdøre samt isolering af gulv og ydervægge. Desuden for rengøring.

Jeg håber, at jeg hermed har rettet op på uklarheden. Min opfordring til at benytte denne gode ordning står usvækket.