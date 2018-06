To præster til lokale sogne afsløres

Onsdag aften, den 20 juni, bliver det afsløret, hvem der bliver de to nye præster, der skal dække Vorde, Fiskbæk og Romlund samt Tårup og Kvols sogne.

I disse nabosogne mistede man på samme tid de hidtidige præster, der begge søgte nye udfordringer. Siden har forskellige løsninger været på tale.

Hidtil har præsten for Tårup og Kvols også været præst i Vestervang Kirke i Viborg.

Men nu bliver den nye konstellation altså den, at der bliver ansat to præster til at dække hele Løgstrup-området.

Fjends Folkeblad vil informere om de nye præster på vores hjemmeside, når de er afsløret onsdag aften.