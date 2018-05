Pragtmål sikrede SIF-fodbold vital sejr

Det kan gå hurtigt både den ene og den anden vej i den lokale fodboldverden, men faktum lige nu er, at Martin Trankjærs serie 2 tropper har præsteret et meget flot forår indtil videre. Efter to nederlag i træk var en flot 2. plads dog pludselig blevet vendt, så et nederlag hjemme til Struer Humlum kunne blive fatalt. Derfor var der enorm lettelse, da der efter næsten 95 minutters spil blev fløjtet af, for det var med stillingen 2-1 til fjandboerne, der ikke bare hoppede op på 2. pladsen igen - men også med stor sandsynlighed allerede efter 9 runder sikrede sig en så stor afstand til 7. og 8. pladsen, så meget skal gå grueligt galt, hvis de pladser igen skal komme faretruende tæt på.

Det er altså godt gået, og 2. Pinsedag blev tre vitale point sat ind på kontoen efter mødet med Struer Humlum. Set over 90 minutter var det såre fortjent, men hjemmeholdet var massivt presset det meste af dysten, for det var svært at få sendt bolden i nettet - i øvrigt efter foregående to matcher i streg uden scoringer.

I de første 45 minutter var der både et hovedstød på stolpen samt en friløber til Mark Dalgaard Svendsen, før udeholdet pludselig slog kontra i det 40. minut og sikrede en 1-0 føring efter de første 45 minutter.

Der var solidt dødvande i de første 25 minutter i 2. halvleg, men så skete der endelig noget. Et frisparksindlæg ramte Per ”Unge” Jensen perfekt med hovedet, og det flotte hovedstød kunne gæsternes målmand ikke gøre noget ved. Herefter bølgede det frem og tilbage, før SIF omkring det 80. minut fik et frispark cirka 10 meter uden for feltet. Det besluttede Thomas Serup Larsen sig for at sparke, og det må man konstatere var en særdeles klog beslutning. Larsen sendte et projektil afsted mod målhjørnet til stor jubel for hjemmepublikummet - en perle af en afslutning og den skulle vise at være tre point værd, for mere skete der ikke på målfronten, og så var der solid glæde, da dommer Fie Bruun fløjtede af efter en del tillægstid.

Det var en sejr, der i den grad lunede på en dag, hvor det aldrig for alvor kom op at ringe rent spillemæssigt - dog skal SIF-spillerne sædvanen tro have kredit for en gedigen indsats, hvor der bestemt blev investeret undervejs. Det gælder om at fortsætte med at hive point i land, for det eneste der er afgjort er, at Holstebro tager oprykningen i en kreds, hvor de øvrige hold flittigt slår hinanden. Nu har SIF så igen fået 2. pladsen, men allerede førstkommende fredag bliver SIF’erne solidt udfordret, når det gælder en udekamp mod Koldby/Hørdum på Hørdum Stadion.