Praktikpladsgaranti sikrede Martin en læreplads

Når Martin Konradsen har bestået grundforløbet, starter han den 3. april som anlægsstruktørlærling hos Skive Anlæg og Entreprenør. Lærepladsen har han fået gennem Praktikpladsgarantien, der er opstået i et samarbejde mellem Mercantec, Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd.

- Det er rigtig dejligt, at der er Praktikpladsgaranti. Det er med til at give en tryghed, når man vælger en erhvervsuddannelse. Så man er sikker på, at man også kan færdiggøre uddannelsen, siger Martin Konradsen.

Virksomhedernes ansvar

Praktikpladsgarantien skal være med til at sikre, at der kommer flere faglærte til et arbejdsmarked, der allerede nu har stor mangel på arbejdskraft. Hos virksomhederne ser man også nødvendigheden i at tage del i ansvaret om at få udlært de unge.

For Michael Nielsen, der er direktør ved Skive Anlæg og Entreprenør, handler det om at være med til at sikre, at der bliver uddannet nok faglærte i fremtiden.

- Det har længe været sådan, at der har været mangel på lærepladser, så de unge fik at vide, at de skulle læse videre i stedet. Derfor synes vi, at det er rigtig vigtigt, at vi er med til at garantere, at de unge kan få en læreplads, nu hvor arbejdsmarkedet mangler faglærte, siger Michael Nielsen, direktør ved Skive Anlæg og Entreprenør.

Praktikpladsgarantien virker

Mercantecs direktør, Kirsten Holmgaard, glæder sig over, at Praktikpladsgarantien skaber en tryghed hos de unge og håber, at flere vælger at tage en erhvervsuddannelse på grund af garantien.

- Det er rigtig dejligt, at vores Praktikpladsgaranti virker efter hensigten. Der er en stor mangel på faglærte, og den bliver kun større i de kommende år, så derfor er det vigtigt at give de unge de bedste vilkår for at blive faglærte, og det gør vi med Praktikpladsgarantien, siger Kirsten Holmgaard, direktør ved Mercantec.

Udover Praktikpladsgaranti under uddannelsen er der også gode muligheder for at læse videre bagefter.

Stadig pladser på uddannelserne

Sidder man med en drøm om at starte på en af de uddannelser, der er omfattet af garantien, kan man gå i gang nu. Der starter nemlig nye hold den 3. april 2017.

På praktikpladsgaranti.nu kan man læse meget mere om praktikpladsgarantien og se, hvilke uddannelser der er med.