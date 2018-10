Privilegeret konge af Mønsted Kro

MØNSTED I 38 år har Frank Kudal og familien ejet Mønsted Kro. Og selv om der er blevet bygget om og udvidet, så har det hele tiden været med tanke på, at det skulle følge de gamle traditioner.

- Vi er og bliver en gammeldags landevejskro og er stolte over at være det, siger krofatter Frank Kudal.

Selv efter så mange år, så nyder han stadig at pusle om råvarerne i køkkenet, bruge tid på maden og give sine gæster en god oplevelse.

Og det er alle fester fra barnedåb til mindekaffe, der bliver holdt her. Der bliver også holdt vin-aften, vildt-aften, og så er der den populære stegt flæsk-aften om onsdagen, som trækker mange til. Kun en mindre del af omsætningen kommer fra tilfældige vejfarende.

- Folk har ikke tid til at vente på et ordenligt måltid mad længere. Det er sådan en hektisk tid, hvor alle har så travlt. Det er den største forandring fra vi startede her og til nu, siger Frank Kudal.

Hos Mønsted Kro følger man med tiden, men hele tiden med øje på traditioner.

- Nogle kroer er ikke til at kende, fordi de har bygget så meget om i ny stil. Vi frisker op en gang imellem, men prøver hele tiden på at holde det i stilen. Det skal ligne en kro og ikke noget andet, siger han.

Rigelig sovs

Også på tallerkenen er det traditionel mad, der kommer på. Nogle ting er tilpasset tiden - blandt andet vegetarretter og glutenfri - men meget af charmen ved de gamle kroer er netop, at man kan få den gammeldags mad, der er lavet fra bunden - og med rigelig sovs. Og også julefrokosterne er som traditionen foreskriver.

- Jeg er ret forundret over, når folk eksempelvis får en rigtig god flæskesteg her. Så fortæller de mig, at det får de aldrig derhjemme. Det tager simpelthen for lang tid at lave. Men så er det jo godt, at de kan få det her, lyder det fra krofatter.

Krone-kro

Den meget omtalte krone-sag for nogle år siden dukker stadig op, når man snakker om Mønsted Kro.

Kort fortalt måtte kroerne i Danmark ikke bruge den lukkede krone, som man ellers havde haft fra gammel tid som kongeligt privilegerede kroer. Dengang var Mønsted Kro meget i medierne.

- Omtalen dengang kunne ikke købes for penge. Og folk støttede os i imponerende grad, mindes Frank Kudal, der med en ny lov fik tilladelse til at beholde kronen over døren - og nu kan kalde kroen tidligere kongelig privilegeret.

Nogle af de kroer, der har fået tilladelsen, går nu sammen i en krone-kro-forening.

- Vi skal værne om de gamle kroer. Der er ikke mange tilbage, og når først kronen bliver taget fra et sted, så kommer den aldrig igen, siger Frank Kudal.

Ud over sit virke på kroen, så tager Frank også ud som skuemester og censor. Han kan godt lide at give videre til ungdommen og følge med i, hvad der sker i branchen. Han er selv både uddannet kok og tjener, og det har givet ham den bedste ballast til foreløbig 38 år som selvstændig kroejer.