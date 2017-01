Psykoterapeut åbner klinik i Fjends

Al forandring og udvikling begynder hos os selv. Men nogle gange skal vi have hjælp til at komme i gang.

Den hjælp kan man fremover få hos psykoterapeut Sanne Glenhammer.

Hun har åbnet klinik i sit hjem på Tastumvej, lidt udenfor Stoholm, hvor hun tilbyder samtaleterapi til både unge og voksne med ondt i livet.

- Mange mennesker går rundt og har det skidt med et eller andet i deres tilværelse. Måske lider de af lavt selvværd eller har svært ved at sætte grænser, måske er de triste, ensomme, fyldt op af bekymringer, udmattede, angstfyldte eller lider af depression og stress. Måske kæmper de med følgerne af en traumelignende oplevelse.

Der kan være mange årsager til det og alt for mange går rundt og tror, at det er noget, de bare må affinde sig med. Men sådan behøver det ikke at være, fortæller Sanne, der blev uddannet som psykoterapeut i 2014 og siden har videreuddannet sig indenfor området.

Hun er uddannet sygeplejerske med 20 års viden og erfaring med mennesker i alle livets faser og arbejder i dag stadig indenfor sit fag. I sin fritid arbejder hun som frivillig terapeut i Kvisten, der er en forening der tilbyder terapi til personer udsat for seksuelle overgreb.

Sannes egen opvækst med en mor, der i perioder var psykisk og fysisk syg, en far der ikke magtede forældrerollen samt en personlig krise senere i livet, fik hende i sin tid på sporet af, hvordan samtaleterapi kan gøre n bevidst om, at man som menneske har et valg, og at man faktisk kan lykkes med at vælge at handle på en anden måde, end man plejer.

Også selvom man umiddelbart føler sig fastlåst i sin situation og har udviklet nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

- Men det kræver, at man finder ind til roden af, hvorfor man reagerer, som man gør. Det er her jeg kommer ind som en form for guide i arbejdet med at finde frem til, hvad det her egentlig handler om og hjælper med at komme ovenpå igen. Man kan som menneske enten være hjemme eller ude af sig selv og vi kan jo ikke se os selv med egne øjne, uden et spejl. Under samtalen er jeg som terapeut spejlet og guiden, der hjælper den enkelte til at se klart, slippe sin frygt , få modet til at være sig selv og på den måde få et bedre liv, forklarer Sanne.

Som terapeut arbejder hun ud fra et holistisk menneskesyn, hvor sjæl, sind og krop er en helhed.

- Kroppen husker alt og man glemmer ofte, at kroppen faktisk reagerer før hjernen. Derfor spørger jeg under terapien også meget ind til, hvordan du har det i kroppen, fortæller Sanne.

Hun understreger at et terapiforløb slet ikke behøver at være langvarigt.

- Det er selvfølgelig individuelt men et forløb vil typisk være på omkring tre til fem samtaler, afhængig af problematikken, vurderer hun.