Pulje til plejehjemskøkkener genopslåes

Det har kunnet betale sig, at vi borgerlige medlemmer af Viborg Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg hver især har kontaktet vores lokale MFere og forligspartiernes ældreordførere for at gøre opmærksom på puljens meget korte ansøgningsfrist, som gjorde at Viborg Kommune ikke ansøgte.

For nu er puljen til etablering og renovering af plejehjemskøkkener blevet genopslået. Indtil den 17. maj kan endnu flere kommuner nå at ansøge, så endnu flere ældre kan få glæde af puljen. Især hæfter vi os ved, at der kan ansøges, selvom projekterne ikke er politisk færdigbehandlet.

Så stor ros til Christiansborg for at lytte til os og sikre, at puljen ikke kun bliver af navn, men også af gavn.

En nylig, uvildig analyse af de lokale plejehjemskøkkener i Viborg Kommune viser, at de fysiske forhold er rigtig gode. Det skyldes, at køkkenerne de seneste år er blevet indrettet som levebo-miljøer. Der er dog stadig projekter i kommunen, som er skræddersyede til at søge puljen.

Derfor har vi borgerlige medlemmer af Ældre- og Sundhedsudvalget bedt om at få genopslaget dagsordenssat til næste udvalgsmøde med henblik på udfærdigelse af en ansøgning så puljen forhåbentlig også kan komme de ældre i Viborg Kommune til gavn.