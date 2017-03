Puljer - for hvis skyld?

En pulje på finansloven på 450 mio. kr. som kommunerne kan søge til bedre ældremad tættere på borgerne. Intentionen er god. Det er pengene helt sikkert også. Og behovet er der ingen tvivl om det.

Derfor er det frustrerende, at ministeriet melder kriterierne for puljen ud med en tidsfrist så kort, at det faktisk er umuligt at nå at ansøge og realisere projekter efter puljens formål og betingelser.

Ærgerligt - især fordi Viborg Kommune faktisk er på vej med egnede projekter.

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på deres seneste udvalgsmøde ikke at ansøge puljen og i stedet skrive til ministeriet med en opfordring om, at tidsfristerne for puljen tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. I brevet opfordrer vi endvidere til, at statslige puljer generelt og ikke mindst tidsfrister udmøntes således, at det giver bedre muligheder for kommunernes planlægning og budgetlægning af aktiviteter.

I forlængelse heraf har jeg kontaktet Venstres lokale MFer Kristian Pihl Lorentzen, som vil tage problematikken op med Venstres ældreordfører, Jane Heitmann og Sundheds- og Ældreminister Thyra Frank.

Lad dette være en opfordring til andre om at gøre det samme. For ingen kan da have interesse i, at der bruges en masse velmenende ressourcer på administration og puljebureaukrati, med risiko for, at de som puljerne er tiltænkt i det her tilfælde de ældre i Viborg Kommune ikke får en krone ud af det.