Pulverslukker skyld i trafikuheld ved Lånum

En pulverslukker i bunden af bilen var tirsdag eftermiddag formentlig den indirekte årsag til et trafikuheld på Lånumvej.

Her kom en 51-årig kvinde fra Spøttrup kort efter klokken 14.00 kørende med omkring 50 kilometer i timen, da en pulverslukker, der var med i bilen, rullede over i pedalerne.

Heved mistede kvinden kontrollen over køretøjet og skred over i vejsiden, hvor bilen ramte et vejskilt og et træ.

Den 51-årige og en passager i bilen blev efterfølgende indlagt til observation på Viborg Sygehus men har, såvidt Viborg Politi erfarer, ikke pådraget sig alvorlige skader.