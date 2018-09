At pynte sig med lånte fjer

Mette Nielsen (S) skriver løs i dagspressen om brugerbetaling, køkkenpuljer og regeringens symbolpolitik indenfor ældreområdet.

Jeg vil lige minde om, at det var i Mette Nielsens tid som formand for Viborg Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg, vi stemte for, at alle plejehjemsbeboere i kommunen fik samme økonomiske vilkår i fht. maden. Det betød, at nogle plejehjemsbeboere kom til at betale mere for mindre.

Det var også Mette Nielsen, som efterfølgende udtalte, at hun forventede et fald i prisen på ældremaden, fordi flere brugere hos Madservice ville give større stordriftsfordele. Det er mig bekendt ikke sket.

Jeg vil også lige minde om, at de finanslovs-millioner, som Mette Nielsen så flot kalder regeringens symbolpolitik, har hun selv som kommunalpolitiker været med til at føre sig frem på. Og så var hendes eget parti ikke engang en del af den finanslovsaftale.

Held og lykke med valgkampen, Mette. Lad mig sige det sådan: Hvis du kommer ind, har jeg store forventninger til dig - på de ældres vegne.