Rabalderstræde: Smukke Møller rocker Østfjendshallen

MØNSTED De kommer alle sammen.

Ikke bare Inga og Katinka, ikke bare smukke Charlie på sin Harley, men også Smukke Møller på sin spade.

Frank Mikkelsen fra Østfjendshallen har i hast fået stablet en mindekoncert for Kim Larsen på benene med hjælp fra gode venner i erhvervslivet.

14 lokale virksomheder støtter op om arrangementet, der løber af stablen 17. november, og musikken leveres af det utroligt populære og velspillende femmandsorkester Smukke Møller, der udelukkende gør i Kim Larsen og Gasolin-kopier.

Støtter Mødrehjælpen

De 400 billetter er sat til salg inklusive spisning med menu fra Stoholm-Viborg slagteren, og et eventuelt overskud fra koncerten går til Mødrehjælpen i Viborg til uddeling som julehjælp.

Frank Mikkelsen er normalt ikke en type, der hviler ret længe på sine ideer, men det må alligevel nærme sig ny rekord, den hast hvormed han denne gang har fået trommet sine medsammensvorne sammen, siden Kim Larsen døde søndag 30. september.

- Jeg tænkte først, at det måske var lige tidligt nok. Han var jo død dagen før. Men så tænkte jeg: Nej, fandme nej, det er det, vi gør. Og Smukke Møller har tidligere spillet i Snapstinget i Viborg og også på Paletten her i foråret, og det fik god omtale, siger Frank Mikkelsen, der lige fik booket den populære Gas-kopi, inden det var for sent.

- Det var ret heldigt, for deres telefon har altså ikke stået stille lige siden.

Det kan æ gå værre end gal´

Mandag middag efter Larsens død havde Frank Mikkelsen trommet de første ti sammen, så allerede da var sagen klar.

- Og så var der andre, der selv bød sig til, da de hørte om det, så det var fedt nok, siger Frank Mikkelsen.

Og sponsorerne har ikke bare bakket op med garantier, de har også budt ind med mere eller mindre skøre ideer.

For det tegner nemlig ikke til, at det bare bliver et helt almindeligt halbal. Der bliver også kræset lidt for publikum på udstyrssiden.

- Hvordan kan vi for eksempel få hallen til at ligne Rabalderstræde, og hvordan ser den egentlig ud? Vi har ogå nogle dele fra den gamle Kim Larsen-bar på Kielgasten i Holstebro, som faktisk er købt på auktion hos DAM i Stoholm, så det kommer til at se mørkt og skummelt ud. Det skal bare være det rå værtshus-look med stearinlys i ølflasker og uden dug på bordene, siger Frank Mikkelsen og afslører, at Henriette Nielsen fra best by Henriette i Stoholm for eksempel også laver en gin-bar.

- Så nu må vi se. Det kan æ gå værre end gal´, siger Frank Mikkelsen med et skuldertræk.

Billetter kan købes via dette link, i Østfjendshallens cafeteria eller hos best by Henriette i Stoholm.