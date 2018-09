Rappe replikker og talmagi kan ikke erstatte fakta!

De sidste par uger har man kunnet se, at Venstre har indrykket både store og mindre annoncer, hvoraf det fremgår, at der siden 2001 er blevet tilført 75 milliarder kroner mere til velfærdsområdet.

Men ifølge Berlinske, så er der i den periode, hvor Lars Løkke Rasmussen har været statsminister, blevet brugt færre penge på området.

Det er jo efterhånden let at forstå, at folk får politikerlede, når argumentationen er: Der er tilført mange penge – og der ikke fortælles: der er fjernet endnu flere!

Og når man i sin egen hverdag f.eks i institutionerne, skolen, ældreplejen osv. oplever forringelser. Hvad værre er, så er der mange, der tror, at det er "Kommunens eller Regionens skyld”.

I den periode hvor Lars Løkke Rasmussen har været statsminister, har der faktisk været et minus på 1,7 milliarder kroner i det offentlige forbrug, altså de penge der bruges på den ”lokale velfærd”: Børn, unge, ældre, folk med særlige behov osv. Det viser udregninger som tænketanken Kraka har foretaget, og som den liberale tænketank Cepos har godkendt.

Citat: .. ”Venstre har ret i, at det offentlige forbrug er 75 milliarder kroner højere, men der er først og fremmest tale om en stigning, der er sket i Anders Foghs tid og i mindre grad under Helle Thorning. Det offentlige forbrug er faktisk faldet de år, Løkke har været statsminister,” siger Niels Storm Knigge, som er senioranalytiker ved Kraka, til Berlingske”…

I Anders Fogh Rasmussens tid fra 2001-2009 steg det offentlige forbrug med 67 milliarder kroner, mens det i Helle Thornings regeringstid fra 2011 til 2015 steg med 10 milliarder kroner.

Jeg mener, at det ville være rigtig fint, hvis Lars Løkke ville fortælle, hvad hans politik sigter mod, frem for at kigge bagud i en periode, og bruge tal fra en tid hvor han ikke har været statsminister – og i øvrigt lade være med, at gemme sig bag kludrede regnestykker – hvor resultatet forhåbentlig ville indkalde enhver matematiklærer til ekstra undervisning.

Jeg anerkender, at Lars Løkke er en af de bedste ”talere”, som jeg er stødt på. Måske er den både en del af forklaringen – og en del af problemet. Jeg håber virkelig, at hver enkelt, når det snarlige folketingsvalg kommer, og der skal sættes ET kryds, vil huske på hverdagsproblematikkerne og ikke miste fokus i rappe replikker og talmagi.