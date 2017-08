Red Barnet har brug for indsamlere i Fjends

Alle børn har ret til en god og tryg opvækst, men desværre er der børn, både ude i verden og herhjemme, der ikke får opfyldt de behov. Derfor går pengene fra årets landsindsamling til alle de børn, der har brug for beskyttelse og hjælp til et bedre børneliv, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Jo flere frivillige indsamlere, der går på gaden i Fjends, desto flere børn kan Red Barnet hjælpe både herhjemme og ude i verden. Hvis du giver børnene tre timer af din tid, så er du med til at redde børneliv, for hver time tæller, når vi samler ind.

Lige nu hærger en af de værste sultkatastrofer i Somalia, Yemen, Sydsudan og Nigeria. Flere end 20 millioner menneskers liv er i fare. Hver dag tvinger den ekstreme tørke familier til at forlade hus og hjem i deres desperate jagt på mad, vand og foder til deres dyr., siger generalsekretæren.

For første gang kan man som indsamler selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse, og så er er der kun tilbage at tage familie eller venner under armen og gå ud og ringe på dørene den 3. september.

Hver time tæller for de afkræftede, svært underernærede og syge børn.