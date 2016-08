Redskaber for 70.000 kroner stjålet ved Vroue Kirke

Hen over weekenden har der været indbrud i graverens redskabsskur, der ligger i tilknytning til Vroue Kirke.

Herfra er der stjålet en plænetraktor af mærket Husquarna, en buskrydder af mærket Jonsered samt en Husquarna hækklipper.

Den samlede værdi vurderes til at nærme sig 70.000 kroner og det har formentlig været nødvendigt at bruge en trailer eller lille varebil til at transportere tyvekosterne væk i.

Viborg Politi hører derfor gerne nærmere, hvis nogenr har bemærket noget mistænkeligt i løbet af weekenden.