Regeringen slagter velfærden for mange – for at give til få!

Lad mig starte med et trist budskab: Regeringens finanslov betyder 11.000 færre offentligt ansatte!

Regeringens lægger i sit finanslovsforslag for 2019 op til en vækst i det offentlige forbrug på 0,4 procent. (0,3 procent – hvis ikke forsvaret regnes med).

I en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremgår det, at det betyder et fald på 11.000 offentlige ansatte frem mod år 2025.

Derfor lad mig spørge: Hvis du forestiller dig, at tingene er, som de er lige nu, mener du så, at der kan undværes 11.000 offentlige ansatte? (Sygeplejersker, SOSU personale i hjemmeplejen, lærere, pædagoger i vuggestuer og børnehaver, dagplejere, medarbejdere som får det hele til at glide på f.eks. Rådhuset i Viborg og i Region Midtjylland).

Jeg mener ikke, at der er en eneste offentlig ansat for meget – men derimod for få!

Dertil kommer at tingene ikke forbliver, som vi kender dem i dag, for der kommer mange flere ældre, som i fremtiden har brug for hjælp, og jeg mener, at det vil være helt uanstændigt, at tilbyde dem mindre end det, som vi gør i dag. Og samtidig skal vi huske, at de ældre der er tale om - er dem - som der har bidraget til, at vi har det velfærdssamfund, som vi har i dag. Derfor skal de ældre selvfølgelig have en værdig ældrepleje – de har selv skabt grundlaget.

Vores børn og unge fremtidens råstof, og selvfølgelig skal de have vilkår, som giver en tryg barndom og ungdom. Det kræver, at der i vores institutioner og skoler er tid og rum til det enkelte barn, så de kan blive set, mødt og anerkendt – for det er en forudsætning for, at blive livsduelig som voksen.

Vi både kan, og skal gøre det her bedre! Og når vi tager højde for fremtidens udfordringer med flere ældre osv. vil det kræve, at vi lader det offentlige forbrug vokse med 0.65 procent – altså det dobbelte af – hvad denne regering har tænkt sig. Velfærden udhules under VLAK regeringen! Og helt ærligt: Jeg synes, at det er en katastrofe, og jeg vil selvfølgelig gøre mit til, at vi får en ny regering med Mette Frederiksen som statsminister!