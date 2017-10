Regionen bør gentænke organiseringen af psykiatrien

Uden at gå i detaljer, så vil jeg karakterisere udviklingen af psykiatrien i region Midtjylland som en relativ stærk centralisering. En centralisering der på nogle områder kan begrundes i forhold til et ønske om større faglighed, men som samtidig har betydet at man har fjernet sig fra brugerne såvel som deres pårørende.

Jeg kan huske da man i det gamle Viborg amt i 1990 oprettede daghuse og døgnhuse. Disse var placeret i købstæderne, og havde som navnene antyder den funktion at tilbyde borgerne den støtte de havde brug for hvad enten de kom i daghuset til træning, samvær og terapi eller i en kortere periode var tilknyttet et døgnhus hvor man fik den tryghed og behandling samt en seng, der var nødvendig. Ved dannelsen af region Midt blev dette tilbud fjernet med et pennestrøg, og vi fik igen en centraliseret psykiatri, ledet fra Århus. Der var ikke kun tale om en forandring af matrikler, men en returnering til en lægeledet psykiatri, hvor vi før havde en stærk socialpsykiatri, med sygeplejersker, pædagoger, SOSU, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere mf. som helt centrale omdrejningspunkter. Denne magtkamp tabte socialpsykiatrien desværre, og dermed tabte vi også et syn på borgeren som et menneske der skulle behandles i tæt tilknytning til sin egen hverdag, og som havde en afgørende rolle i forhold til sin egen behandling.

Mennesker, der rammes og lever med psykisk sygdom har brug for specialiseret udredning og behandling, men denne bør i langt større grad finde sted tættere på deres daglige miljø. En psykisk sygdom går ikke bare som en forstuvet ankel, men er ofte symptomer man må leve med i flere år. Derfor er der brug for at region Midt tør tage udfordringen op vedr. organiseringen af psykiatrien. I dag har man typisk ingen steder at gå hen hvis man rammes akut eller får tilbagefald. Politiet gør nu aktivt opmærksom på problemet, da de ofte står alene med traumatiserede mennesker sent på aftenen. Nogle få kommuner har etaberet en akut døgnvagt, heri blandt Viborg, men de fleste har ikke andre muligheder end indlæggelse af patienterne.

Regionerne har øget deres antal af diagnosticeringer og udredninger, og gjort budgetterne afhængige af dette antal. Det er ikke klogt, fordi patienterne dermed ikke behandles færdige, men sendes hjem til en måske tom lejlighed, og uden at der er et tilstrækkeligt kommunalt beredskab. Det siger sig selv, at det vil gå galt. Efter min opfattelse, er der brug for at Region Midt gentænker hele organiseringen af psykiatrien på en måde, hvor vi får et stærkere fokus på det liv den enkelte patient lever.