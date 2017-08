Regn ingen hindring

Der var lidt færre deltagere, og veteranflyene valgte at blive hjemme, men stemningen var, som tidligere, helt i top. Når det regnede, så rykkede folk sammen i telt og klubhus, eller i bilerne, og når så solen kort efter tittede frem, så tittede alle deltagerne også frem, og så blev der en snakken og sparken dæk, så det var en fornøjelse.

Der er ingen konkurrencer med præmieuddeling i Grønhøj, så man kommer ganske enkelt for at få sig en god oplevelse, og for mange i min alder, hvor dåbsattesten er blevet lidt falmet i rangen, så hygger man sig voldsomt ved at se de mange køretøjer, som man husker fra sin barndom og ungdom, og så er det vildt hyggeligt at få en snak med folk fra nær og fjern. Nogle mødte man sidste år, eller året før. Et par fra Haderslev med en DKW og campingvogn er faste gæster.

I år var et højttaleranlæg, der kunne råbe hele pladsen op, så man kunne følge med.

Bag Grønhøj Kro havde rigtigt mange autocampere samlet sig, og også der blev der hygget igennem.

Igen et arrangement i top klasse.