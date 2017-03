Retro-og antikbutik i Sparkær lukker

Butikken på Langgade lukker og slukker og har sidste åbningsdag lørdag den 15. april.

- Vi vil gerne takke Sparkær-borgerne for den støtte, som vi har fået i de 1 år vi har haft butikken på Langgade. Det har været sjovt og spændende at handle med de gamle ting og sager, og at lære en masse nye mennesker at kende. Men det har været svært at få job, fritid og butik til at hænge sammen, og vi har nu valgt, at vi gerne vil have mere tid til andre ting i livet, skriver Anja Mandrup på sparkaer.dk