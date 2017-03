Revyholdet i skarp træning i Vridsted

Her har revyholdet siden engang i januar øvet sig på replikker og sange til dette års udgave af Vridsted Revyen. Den opføres om kort tid i forsamlingshuset over 3 aftener, nemlig i dagene 30. og 31. marts samt lørdag den 1. april.

Fra denne uge rykker holdet, som består af 8 veloplagte aktører og 3 musikere . shen i forsamlingshuset, hvor det hele skal foregå. Og de lover, at der nok skal blive noget at grine af.

- Det er vel nærmest tale om en lagkage-revy med en god blanding af sketches og sang, og der bliver selvfølgelig også nogle helt lokale hip. Uden at røbe for meget har vi da blandt andet noget om vores lokale frisørsalon og om vore IT-kurser for ældre, fortæller Hans Brogaard fra revyholdet.

Teksterne til årets revy er alle forfattet af lokale folk, heriblandt Nick Ulstrup, som har sat sit kraftige aftryk på den del af festlighederne. Men også Hans Brogaard og andre har været ved tasterne.

- Vi samles i oktober omkring lidt ost og rødvin, og så kommer ideerne ellers på bordet. Bagefter går vi hver især hjem og skriver på teksterne, som helst skal ligge nogenlunde klar ved juletid, så vi kan starte med at øve i januar, fortæller Hans Brogaard.

Han er revyens tovholder, instruktør og skuespiller, og det er noget han i høj grad har prøvet før. I en halv menneskealder var Hans nemlig en af hovedkræfterne i den årlige revy i Vestfjendshallen. Så blev der en pause med revyerne men for to år siden sagde han ja til opfordringen til at starte op igen. Denne gang i byens forsamlingshus.

- Det er sjovt at være med til, men det kunne da være rart med lidt afløsning efter så mange år, mener Hans.

Forhåndsinteressen har allerede været stor. Lørdag aften er nemlig allerede udsolgt. Men der er stadig ledige pladser de to andre spilleaftener. Torsdag aften suppleres med kaffebord med flødeskumslagkage og både fredag og lørdag varmes løjerne op med buffet og isdessert.

Det er byens koordinationsudvalg der står bag revyen.