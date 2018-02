Rikke Nielsen fortæller i Stoholm

Her fortæller hun i Fritids- og Kulturcentret blandt andet om rollen som mor til Magda, som er født med Downs Syndrom. I dag har Rikke Nielsen dedikeret sit liv til at hjælpe udviklingshæmmede børn og hun har skabt håndboldfællesskabet Lykkeliga for udviklingshæmmede.

I sit foredrag i Stoholm kommer Rikke Nielsen også ind på tiden på godt og ondt med landsholdet i de vilde år i Håndboldligaen. Hun har oplevet modgang i livet med en kræftknude i halsen, men er rask idag og den periode fortæller hun også mere om.

Der venter en personlig beretning om at tage ved lære af livet, når det ser sortest ud.

Foredraget med Rikke Nielsen er kommet i stand via Ole Engedal fra Stoholm og overskuddet fra indgangsbiletterne går ubeskåret til Rikke Nielsens arbejde for Lykkeliga.

Så mon ikke det kan være en god ide allerede nu at sætte kryds ud for torsdag den 5. april.

Interesserede kan vælge at forudbestille en kold anretning før selve foredraget. Billetter til såvel mad som foredrag bestilles hos Stoholm Fritids- og Kulturcenter.