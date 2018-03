Rikke Nielsen fortæller sin medrivende livshistorie i Stoholm

I Stoholm kan publikum høre om Rikkes håndboldkarriere og tiden på landsholdet i de vilde år i Håndboldligaen efter oprykningen med hjerteklubben. Vi hører om jagten på den hurtige succes, de vilde resultater og store armbevægelser, men også om håndboldverdenens modbydelige bagside, når tingene ikke kører og man har glemt alt om foreningsværdier, etik og moral.

Rikke indvier også publikum i det gigantiske chok, det var at blive mor til et handicappet barn. Fra tankerne om, at det klarer jeg aldrig til, hun er så fantastisk.

Tingene blev for alvor sat i perspektiv, da hun et års tid senere fik konstateret kræft og igen stod overfor en ny kamp, der blev hendes livs vigtigste kamp. Rikke fortæller ærligt om, hvordan hun havde det og hvordan hun skulle helt ned i græsset og bide, før hun kunne kravle op igen og nyde det fantastiske liv.

- Rikke Nielsen er uddannet sygeplejerske, forfatter, foredragsholder og kvinden bag projekt Lykkeliga, som er et nationalt fællesskab for børn med udviklingshandicaps og deres familier.

Hun elsker et godt grin, selvironi og så er hun et dejligt uhøjtideligt menneske, hvor alt foregår i jordhøjde og gerne med publikum som medspillere, fortæller Ole Engedal fra Stoholm.

Han mødte selv Rikke ved et af hendes foredrag og fik en aftale i stand med hende om at komme til Stoholm.

Overskuddet på indgangsbilletterne går ubeskåret til Rikkes arbejde for projekt Lykkeliga.

- Centerleder Morten Riisgaard fra Stoholm Fritids- & Kulturcenter var med på iden om et foredrag med Rikke Nielsen, så vi nu kan glæde os til en aften ud over det sædvanlige, fortæller Ole Engedal.

Forud for foredraget er der mulighed for - mod forudbestilling - at spise en kold anretning.

Se mere i annoncen i næste uges avis.