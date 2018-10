Riv den af: Vinderkuponen er måske i din papiravis

STOHOLM Læserne af Fjends Folkeblad får nu muligheden for at forsøde de mørke efterårsmåneder.

De har nemlig mulighed for at deltage i en konkurrence udskrevet af Stoholm Handelsstandsforening, der er helt oppe at ringe over, at der nu igen er blevet adgang til deres butikker efter asfalteringen af Vestergade.

Derfor har handelsstandsforeningen sat en præmie til en værdi af 2000 kroner på spil til vinderen af konkurrencen.

Motion med spænding på

Hvis du gerne vil deltage i konkurrencen, skal du gøre følgende:

Find din kupon på side 5 i papiravisen, og riv den af!

Herefter skal du en tur rundt til de deltagende butikker og finde et bogstav, som hænger synligt hos hver. Bogstavet skriver du på din kupon og går videre. På den måde får du både motion og spænding i tilværelsen.

Når du har udfyldt hele kuponen og fundet løsningen, afleverer du den blot hos en af de deltagende butikker.

Det skal du gøre senest lørdag 27. oktober, så du har altså resten af uge 42 og næsten hele uge 43 til at få dig lettet og komme afsted.

Herefter trækkes der lod blandt alle korrekte besvarelser.

Præmien til vinderen er gavekort til Stoholm Handelsstandsforening til en værdi af 2000 kroner, som udbetales i to gavekort á 1000 kroner, så man ikke behøver at solde det hele op et sted.

Vinderen får personligt besked, og det bliver desuden offentliggjort i Fjends Folkeblad i uge 45.