Romlund fejrede sit nye gadekær

Ikke mindre en 70 borgere var onsdag mødt op til indvielsen af projektet omkring Romlund midtby.

På initiativ fra bestyrelsen for Romlund kultur- og Forsamlingshus blev det med økonomisk hjælp fra Viborg Kommune og Spar Nord Fonden muligt at forskønne Romlund midtby.

Formanden for forsamlingshuset, Jette Betina Axelsen holdt ved indvielsen en humoristisk tale, hvor hun berettede om det store projekt, der havde trukket tænder ud, men som var kommet i hus via arbejdsom frivillig arbejdskraft.

Peter Larsen fra Spar Nord Fonden, var mødt op for at klippe den røde snor. Også han roste projektet og påpegede at uden frivillig arbejdskraft ville sådan et initiativ aldrig blive ført ud i livet. Han håbede at Romlund og omegn ville få stor glæde af forskønnelsen.

Gadekæret er kommet til sin ret efter en oprensning, og på et stisystem fra forsamlingshuset hen mod sportspladsen kan man nu midtvejs gøre holdt på en flot terrasse, der hænger ud over gadekæret.

- Romlund Kultur- og Forsamlingshus var vært ved et lille traktement, og herefter købte de fremmødte deres aftensmad, og der var liv og godt humør i det lille lokalsamfund, lyder de gode meldinger fra Romlund.