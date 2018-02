Ros for forskønnelse af Sdr. Resen Kirkegård

Jeg er født og opvokset i Sdr. Resen og skal lige engang imellem på kirkegården derude og hilse på dem jeg kender der.

Min far var ringer og graver derude i mange år, så vi havde som børn jævnligt vores gang på kirkegården, både med at ringe solen ned, kime til højtider og rive og gøre fint lørdag, i sommerhalvåret især selvfølgeligt, så jeg kan stadig godt lide at gå der.

Vi har idag været en tur derude ( en rigtig kølig februar- torsdag).

Straks vi kom ind på kirkegården, så vi hvordan de høje hække var fjernet og skiftet ud med fine små nye planter. Rigtig mange gravssteder var sløjfede, og der var enten fint hvidt grus på de nu tomme pladser og der var plantet en del rhododendroner. Det var så fint.

Vi gik ned på vestsiden for at se Juhls grav.... Hov, den var osse sløjfet. Nå, men vi var jo ikke hans rigtige familie (han boede hos os i over 25 år), så det havde vi heller ikke krav på at få at vide.

Nede i det nordvestlige hjørne plejer den store sten, som i mange år stod ved indkørslen til Anna og Knud Birkjærs gård at stå som deres gravmæle. Den var også væk, vores allesammens Farmor og Farfar kunne vi heller ikke finde, men..... da vi så kommer om på den østlige side af kirken ser vi til stor glæde at alle disse sten var sat smukt i adskillige grupper.

Det var en fornøjelse at set hvor smukt det hele var lavet.

Ros til de som har stået for dette.