Royal velkomst til ny skoleleder

LØGSTRUP Mandag var ikke bare første skoledag for de nye i 0. klasse på Løgstrup Skole.

Også skolelederen var ny, og han fik en velkomst, han sent vil glemme.

For da han trådte ud ad døren, blev han mødt af en flagalle, så langt øjet rakte, da Løgstrup Skoles elever gav ham den varmest tænkelige velkomst.

Den nye mand på posten hedder Karsten Kloster, og han var behørigt overrasket, selv om han havde fået at vide, at der nok ville ske et eller andet.

- Ja, det var overvældende. Jeg følte mig næsten som dronning for en dag, siger Karsten Kloster.

- Vi har omkring 500 børn, så det gav en meget lang og fin flagalle.

Nu sætter hverdagen ind på Løgstrup Skole, og Karsten Kloster er ikke en, der kommer til byen med nye revolutioner i rygsækken.

- Jeg stikker lige en finger i jorden og glæder mig over de mange ting, der er gode, og så skal jeg ellers finde ud af, hvad Løgstrup Skole er for en størrelse, siger den nye skoleleder.

Karsten Kloster er 44 år og bor i Holstebro.

Han kommer fra en stilling ved Skave Skole og Børnehus.