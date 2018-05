Så har Vridsted fået sin dele-bus

Borgerne i Vridsted og omegn har nu fået en ekstra mulighed for at komme en tur ud i det blå. I den forgange uge fik de nemlig stillet en 9-personers bus til rådighed. Den kan nu lejes af alle, der har interesse i det.

Aase Mørk og Kristian Hansen fra Vridsted var på Viborg Kommune for at modtage den nye bus. De er meget spændt på at få den med hjem til Vridsted og få taget den i brug:

- Den kan bruges til mange formål. Både gå-klubben og hygge-klubben har lyst til at bruge den på udflugt. Og idrætsforeningen har også vist interesse for at bruge den til kamp eller stævne. Der kan ikke være et helt hold i den, men så kan man måske undgå bil nummer 2 og 3, siger Aase Mørk, da vi møder hende foran Viborg Kommune.

Kristian Hansen har meldt sig selv som chauffør på bussen - ligesom 4-5 andre. Men det bliver Kristian Hansen, der kommer til at stå for det praktiske med leje af bussen.

- Jeg håber, at det bliver en succes. Og jeg ser da mange muligheder. Vi er jo ikke ligefrem begunstiget med god kollektiv trafik i Vridsted. Eksempelvis er det svært at komme til Stoholm og Viborg. Her kunne man jo samlet tage afsted med den her bus, siger Kristian Hansne, der blev den første til at køre bussen. Det var nemlig ham, der kørte den fra rådhuset i Viborg til Sognegården i Vridsted, hvor bussen fremover har sin base.

Bussen er i øvrigt allerede lejet ud til et arrangement - nemlig til Lady Walk i Nr. Vorupør.

Alle kan blive chauffører på bussen, når de bare blive registreret på samme måde, som når man ellers lejer en bil. Og man kan køre bussen med lille kørekort.

Det er Thorkild Vestergaard og Martha Johansen fra Trafik og Vej i Viborg Kommune, der har stået for det praktiske i forbindelse med projektet. Der er nu kommet i alt seks dele-personbiler og tre dele-busser ud i små lokalsamfund i Viborg Kommune. Projektet bliver nu testet i et halvt år:

- Vi kom på ideen sidste efterår, da der var snak om kollektiv trafik i de små byer. Det er jo dyrt at sætte en stor bus til at køre igennem en by mange gange om dagen. Så søgte vi midler hos Trafikstyrelsen til projektet omkring dele-biler og dele-busser. Og nu er de altså alle ude at køre, fortæller Thorkild Vestergaard.

Her i området har Kjeldbjerg i øjeblikket en personbil, som borgerne kan leje på samme måde som bussen i Vridsted.

Om det bliver en permanent ordning, vil først vise sig, når man ser, om behovet er der - og om bilerne og busserne rent faktisk bliver brugt det kommende halve år. Så det kan borgerne selv være med til at påvirke.

- Bussen kan være med til at styrke sammenholdet og udvide det sociale samvær i Vridsted, lyder det fra alle sider, da Vridsteds dele-bus triller afsted ud på vejene for første gang.