Så kan man se kunst i 22 haver i Hjarbæk

Det er udstillingen Alverdens Kunst i Hjarbæk, der er åbnet for femte år i træk.

Udstillingen består af diverse kunstværker, som man udstiller i haver i Hjarbæk.

På den måde har man både haver, huse og fjord som baggrund for udstillingen.

Det er Kunstudvalget under Hjarbæk Borgerforening, der arrangerer udstillingen.

Og i disse dage er det altså muligt at gå ind i 22 forskellige haver og se udstillingen. Man skal blot kigge efter et lille skilt, der siger, at denne have er med i udstillingen.

Fjends Folkbelad var med til åbningens af udstillingen. Se billeder her.