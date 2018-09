Så kom Stoholm på pointtavlen

Endelig - i efterårets 5. forsøg kom Stoholm IF på pointtavlen i fodboldens serie 2, og det skete i den vitale vind eller forsvind kamp på Lerpytter-anlægget, hvor Thisted FC tog imod.

3-1 stod der på stadionuret, da dommer Brian Bitsch Kristoffersen fløjtede de 90 minutter af, og dermed lever SIFerne i den grad igen i tabellen.

Efterfølgende gjorde cheftræner Martin Trankjær status.

- Vi spillede en fin kamp og vandt fortjent, for vi havde chancer til yderligere scoringer. Jeg synes faktisk ikke, at sejren på noget tidspunkt var i fare, og jeg er rigtig glad for, at det skete på en dag, hvor vi ellers var ramt af skader og afbud. Det var en svær udebane, og vi var sådan set tvunget til sejr, og stor ros til alle for en gedigen indsats. Også dejligt at se de nye og unge spillere stemple ind, og alle gav og ydede det, man kunne forlange, kom det altså fra en meget tilfreds Martin Trankjær.

Det var de rutinerede Morten Groth og Per Jensen, der sørgede for en 2-0 føring - Groths scoring kom efter godt forarbejde af Mark Dalgaard Svendsen, mens Per Jensen resolut sparkede en nedfaldsbold efter en dødboldsituation ind.

Det lykkedes dog for thyboerne at reducere inden pausen, så stillingen var 2-1 til fjandboerne efter de første 45 minutter.

Godt midtvejs i 2. halvleg var dagens fidusmodtager Mark Dalgaard Svendsen igen på spil, da han fik tilkæmpet sig det straffespark, som Jonathan Jul efterfølgende sikkert satte i nettet. Mere skete der ikke på målfronten i et opgør, hvor thyboerne fik et enkelt gult kort undervejs.

- Vi skal spille allerede igen nu på torsdag på hjemmebane, hvor vi får besøg af serie 1 nedrykkerne fra Nors, så det bliver en meget svær dyst. Men jeg håber, at den her sejr har givet så meget selvtillid, at vi kan spille med om point igen, konstaterede Martin Trankjær.

Og det er korrekt - SIF skal i aktion igen allerede nu på torsdag 6. september, hvor der hjemme på Karlsen Arena i Stoholm fløjtes op klokken 18.45.