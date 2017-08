Så skal der være fest i Kjeldbjerg

BYFEST Fra torsdag den 10. august bydes der på byfest i Kjeldbjerg. Og der er mange spændende ting på programmet.

Som nyt har man i år mulighed for at gå og løbe også i forbindelse med cykelsponsorløbet torsdag aften. På den måde tilgodeser man dem, der gerne vil hjælpe med at samle penge sammen, men ikke har lyst til at cykle.

Torsdag kommer som sædvanlig MC-veteraner fra Skive - og hvis det ikke regner, kommer Amerikanerbiler fra U.S. Star riders som noget nyt.

Fredag byder man som vanligt til børnedisco og havetraktortræk.

Lørdag formiddag er der morgenkaffe og børneopvisning - ligesom der i år er en større gevinst i det traditionelle kokassebingo.

Sildebordet er i år lavet om til frokostbord, så de, der ikke spiser sild, også kan få stillet sulten.

Man kan også deltage i en bradepandekage-konkurrence.

Der er som sædvanlig fest i teltet lørdag aften, hvor menuen igen er grillstegt gris med tilbehør. I år har man valgt at hyre en discjockey til at spille til dansen bagefter, og det har gjort, at indgangsprisen er sat betydeligt ned.

- Vi har som sædvanlig en masse sponsorer, der bidrager med fine præmier og penge. Der er mulighed for at vinde en opvaskemaskine sponsoreret af Cramer El. Der i løbet af lørdagen flere gange udtrækning af gevinster i amerikansk lotteri - her er igen i år sponsoreret flere cruise til Norge med henholdsvis Stena Line og Fjordline, fortæller Birgit Nielsen fra Kjeldbjerg.

Byfesten sluttes af søndag med friluftsgudstjeneste.

- Så nu håber vi bare på rigtig godt vejr, så der kommer mange, siger Birgit Nielsen.