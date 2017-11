Så starter tilmelding til jubilæumsløbet

Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 10. maj 2018 er det 10 år siden, der for første gang blev løbet Kalkmineløb i og ved gruberne i Daugbjerg og Mønsted.

Salg af startnumre starter om morgenen fredag den 1. december, og hvis det ellers går som det plejer, så er det med at være hurtigt ude, hvis man skal sikre sig en plads i feltet.

2018-udgaven. der altså også er en jubilæumsudgave vil blive udvidet med et ekstra 10,54 km løb med start fra Daugbjerg samt et helt specielt Jubilæumsløb, der er et 10 timers løb for de allermest hardcore løbere.

Her skal der løbes minimum 7 omgange 10,54 km for at gennemføre. Dermed overgår jubilæumsløbet med flere længder løbets hidtil længste strækning, den såkaldte BadMan distance, som er på 5 runder af 10,54 km.

Forøvrigt blev Kalkmineløbet tidligere på året ved Danish Running Award kåret til Årets Oplevelsesløb.