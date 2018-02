Sådan undgår du rotter i rørene

Det er de færreste, som har lyst til at få besøg af en rotte i toiletkummen, i køkkenskabet eller i skraldespanden. Ikke desto mindre er det lige præcis, hvad et stigende antal danskere oplever.

”I rigtig mange bygninger har man forsømt at vedligeholde de skjulte rørinstallationer. Det giver rotterne optimale betingelser i deres jagt på tørre reddepladser,” siger Birger T. Christiansen, teknisk konsulent hos TEKNIQ, der repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder.

I en opgørelse har DR har tidligere vist, at antallet af rotteanmeldelser steg med hele 44 procent på landsplan fra 2013 til 2016. Og takket være den foreløbigt milde vinter er der, ifølge brancheorganisationen TEKNIQ intet, som tyder på, at problemet bliver mindre de kommende måneder.

”Når temperaturerne er så tilpas milde, som det har været tilfældet i både december og januar, så giver det rotterne optimale muligheder for at yngle,” siger Birger T. Christiansen og uddyber:

”Faktisk vil mange rotter kunne nå at avle et ekstra kuld unger i forhold til de år, hvor vintrene er koldere. Derfor er der også stor sandsynlighed for, at vi vil se en voksende rottebestand, når vi træder ind i foråret.”

Enkel forebyggelse

Han anbefaler derfor, at man som boligejer gør, hvad man kan for at holde rotterne på afstand – både ude og inde.

”Man kommer langt med ganske almindelig sund fornuft. Det gælder lige fra at holde haven fri for madaffald til at løfte på kloakdækslet en gang i kvartalet for at se, om der er spor efter rotter. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal holde øje med, så kontakt eventuelt en autoriseret kloakmester,” siger Birger T. Christiansen.

Hvis der er tegn på rotter, bør du med det samme få monteret en rottespærre og få spulet brønden. Derefter kan der ikke komme rotter ind via kloakken. Er der efter et par dage igen spor efter rotter, kan det være en god idé at kontakte dit forsikringsselskab og få gennemført en tv-inspektion af kloakken.

”Rigtig mange hjem er slet ikke sikret – især når det gælder kloaker og faldstammer, hvilket betyder, at der er mere eller mindre fri adgang for rotterne,” forklarer Birger T. Christiansen.

Det er dog både nemt og billigt at rottesikre boligen.

”I forhold til de skader, rotterne kan forårsage, når de eksempelvis ødelægger rør og på den måde udløser vandskader, er det en meget lille udgift på nogle få tusinde kroner at holde skadedyrene på afstand. Og er man i tvivl om, hvordan man bedst sikrer sig, bør man kontakte en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå boligen og udpeget de steder, hvor der er behov for yderligere sikring,” siger Birger T. Christiansen.