Sæler må skydes i Karup Å

VESTFJENDS Miljøministeriet har givet tilladelse til, at lodsejerne langs Karup Å må skyde syv sæler, efter lystfiskerne har råbt vagt i gevær.

Den første sæl er skudt, efter det ellers fredede dyr har været hård ved bestanden af havørred og dermed har gjort fritidslivet surt for lystfiskerne.

- Den beslutning kan blive afgørende for vor forenings overlevelse, siger Helge Jakobsen, formand for Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, til DR Nyheder.

Han oplyser, at der er samlet et korps på 29 jægere, som er klar til jagten.

- For jægerne gælder det om at finde de rolige steder langs åen, hvor sælerne stopper op og holder hovedet over vandet. Så kan vi tage dem, siger Helge Jakobsen til DR.

Han mener, at det både er et spørgsmål om at redde havørreden og lystfiskerforeningerne langs åen.

Lysten går simpelthen ud af lystfiskerne, når de oplever, at nogen kommer dem i forkøbet og truer det mangeårige arbejde med at ophjælpe bestanden af havørreder.

Og på sigt frygter Helge Jakobsen, at lystfiskeriet vil uddø, hvis ikke problemet løses.

Der er set sæler helt oppe i Karup by, altså over 50 kilometer oppe ad åen.

Der har også tidligere været givet tilladelse til at skyde sæler. I 2017 blev der skudt to sæler i Skive Fjord.