Sæson med udfordringer

Peder T og Volvo’en fra Romlund var igen fit for fight. Siden sidst har teamet været i Sverige og hente en ny motor, så den traditionsrige Motorsportsfestival i weeknden skulle bruges til, at lære motoren at kende og køre den til.

Dette mente Peder, der gøres bedst ved at sætte hurtigste tid i både 1. og 2. heat. Peder var meget tilfreds med motoren, og kunne nu holde lidt fri indtil om lørdagen, hvor de sidste heat samt finalerne skulle køres.

Lørdagens heat startede med silende regn, og Peder får ikke det rigtige greb i banen og ender på en sidste plads.

I 4. heat bliver teamet enige om at spare bilen, da det stadig øser ned og mudder og ler kommer ind alle steder i både bil og motor. Så derfor meldes der fra.

Da det bliver tid til semifinalen, går koblingen i stykker. Så endnu en gang ender løbet på en uheldig måde for Peder og teamet.

Igen skal Peder hjem og skille motor og kobling ad for at se på hvor store skaderne er. Der er en formodning om, at det forhåbentlig bare skal renses for mudder.

Peder håber på at blive klar til næste løb, som er NEZ / Nordic X på Nysum banen den 19. august.