Søg om en bid af kagen fra Stoholm Festuge

Der afholdes generalforsamling i foreningen torsdag den 9. februar i Stoholm Fritids- og kulturcenter, hvor der blandt andet er valg til bestyrelsen.

- Vi står med en ledig plads. Så har du lysten til at være med i en gruppe, der gør noget godt for byen, så mød op og gør en forskel, lyder opfordringen fra Hans Peter Løhr på facebook-siden for Stoholm Festuge.

Byfesten i 2017 bliver en forstærket udgave af sidste år og finder sted i uge 34, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.