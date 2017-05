Søg om penge til fornyelse i din landsby

Formålet med puljen er at skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne. Midlerne kan bruges til istandsættelse af nedslidte boliger eller nedrivning af faldefærdige bygninger.

For 2017 vil der være ansøgningsfrist den 16. august 2017. Puljen er finansieret via statslige midler og medfinansieret af Viborg Kommune.

Hvis man ønsker at søge om penge fra puljen til nedrivning eller renovering af en bygning, er det ejeren, der skal være ansøger .

Sådan bruges puljen

Nedrivning af nedslidte boliger

Nedrivning af private erhvervsbygninger i byer med færre end 3000 indbyggere.

Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

Istandsættelse af forsamlingshuse, klimaskærm.

Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger, klimaskærm.

Indretning af byrum og tomme grunde efter nedrivning.

Desuden giver ordningen kommunen mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning eller istandsættelse. Hvorvidt kommunen vælger at opkøbe ejendomme beror på en politisk beslutning.

Du skal være opmærksom på, at der til nogle af aktiviteterne kun ydes tilskud til en procent-del af den samlede udgift resten skal du selv betale. For så vidt angår istandsættelse kan der kun ydes støtte til klimaskærm, dvs. tag, vinduer mv.