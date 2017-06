Søren Gytz Olesen stiller op til regionsrådet

- Min tid i Viborg byråd er snart afsluttet, så jeg giver gerne en hånd med med, når der er behov for det, siger Søren Gytz, der efter 8 år i byrådet ikke genopstiller ved kommunalvalget tl efteråret.

Der er mange væsentlige forhold på spil, når det gælder valget til Regionsrådet, selvom de færreste nok følger med her. En stor af del af forholdene for de små handicapgrupper og psykisk syge afgøres af regionsrådet, så der er al mulig grund til at blande sig., siger Søren Gytz Olesen, som fra 1997 og frem til 2004 var medlem af Viborg Amtsråd, hvor han i en periode var formand for psykiatriudvalget.

Den nye kandidat til regionsrådet peger blandt andet på sundhedstilbuddet i region Midtjylland, både når det gælder det almene sundhedsvæsen og indenfor psykiatrien.

- Det ser fornuftigt ud nu i forhold til Viborg Sygehus, men der er sorte skyer i horisonten, idet vi ser et pres på en række specialer på sygehuset, som vi risikerer at miste. Når det gælder psykiatrien, ser vi en stor stigning i diagnosticering og udredning, hvilket er positivt, men det sker samtidig med at de svært kronisk psykisk syge betaler prisen og skubbes mere i baggrunden.