Søren vil skabe en have for hele familien

Da Søren Junge og kæresten ZaZa Friberg sidste sommer valgte at flytte fra Brande til Stoholm, fulgte der en masse udenomsplads med den nykøbte bolig på Engvej. En god del af den daværende have havde været brugt til at dyrke grøntsager i, men nu blev der mulighed for at lave en skøn udendørs tumleplads for både børn og voksne.

- Vi kunne med det samme se mulighederne for at lave en børnevenlig have, hvor de små kan lege og tumle, fortæller Søren Junge.

Som uddannet anlægsgartner og tidligere ansat hos VM Anlæg gennem 20 år, har han haft massevis af inspiration at putte ind i haven, der som noget af det første blev omkranset af en ny bøgehæk.

Siden fulgte påfyldning med knap 400 kubikmeter jord, som Søren brugte til at forme en ny og mere kuperet have med

Herefter kom turen til havens stisystem.

- Omdrejningspunket er en 80 meter lang flisebelagt sti, hvor børnene kan stå på rulleskøjter og køre med go-kart. Vi har også investeret i et legehus og der skal etableres en bålplads, der blandt andet afskærmes med gamle jernbanesveller, så man kan sidde ugenert og i læ og så er svellerne også med til at holde jorden på skrænten på plads, fortæller Søren.

Dele af området lægges ud i græs med plads til en trampolin og boldspil og i havens hjørner plantes træer og buske, der med tiden skal blive til en lille skov, der kan bruges til gemmeleg for børn og fugle.

I havens nordlige side er hullet gravet ud til det, der om kort tid bliver til en lille sø, men som i virkeligheden er et regnvandsbassin, der med hjælp fra sten og siv, skal være med til at lede regnvandet væk fra grunden.

