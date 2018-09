S vil give 17 millioner kroner ekstra til velfærd i Viborg Kommune!

Socialdemokratiet ønsker – med Mette Frederiksen i spidsen for forslaget – at styrke den nære velfærd i kommunerne.

Derfor skal der gives ekstra penge til de kommuner, som har tabt på en statistik for udlændinges uddannelsesniveau, da den indeholder fejl, og i praksis betyder, at 69 kommuner har fået færre penge, end det de egentlig skulle have haft.

S er altså klar til at handle på den økonomiske tildeling, som rammer kommunerne skævt – frem for at forbigå det i tavshed eller lade det ”sejle” videre!

Samlet set betyder forslaget en kompensation på 2 mia. kr. til 69 berørte provinskommuner. Enhver der har fulgt med en både den nationale og lokale debat ved, at pengene vil kunne hjælpe de hårdt pressede kommunale budgetter, som lider under VLAK-regeringens økonomiske politik, og som for hverdag der går udsulter den kommunale velfærd mere og mere.

Regeringen har f.eks. ikke sat nok penge af til, de stigende antal ældre, og det er et stort problem, for det betyder: jo flere der skal have, des mindre er der at få! Og det er det, som vi oplever som besparelser i hverdagen på f.eks. vores børn, unge og ældre – og selvfølgelig også hos dem, som i hverdagen har særlige udfordringer.

Lars løkke har sagt, at han ikke vil være statsminister for enhver pris. Men det er vist tydelig for enhver, at det var en fejl, at han fik det sagt.

For faktum er, at Regeringen ikke kan få deres politik gennemført, og et konkret eksempel på det er, at Regeringen ikke er lykkedes med en aftale om den kommunal udligning. Derfor kører vi i Danmark videre med den nuværende ordning, som har tydelige udfordringer bl.a. i forhold til statistikken med udlændinges uddannelses niveau, som ikke har været opdateret i perioden 2006-2018.

I praksis betyder det, at alle nytilkomne udlændinge i den periode er blevet registreret uden uddannelse – altså også topforskeren og andre højtspecialiserede udlændinge – som rent faktisk har en uddannelse. Denne praksis har medført, at 69 provinskommuner har fået udbetalt omkring 1 mia. kr. for lidt hvert år - de seneste år.

Socialdemokratiets udspil for fordelingen af de 2 mia. kr. til de 69 kommuner, er lavet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets beregninger for, hvor meget kommunerne har tabt på uddannelsesstatistikken de sidste to år.

Planen er, at kompensationen skal udbetales som en ekstra overførsel til de berørte kommuner, og som altså de seneste år har fået for lidt.

Det vil uden tvivl også kunne lune her i Viborg Kommune, med en ekstra pose penge indeholdende 17 millioner kroner ekstra til vores nære velfærd.

Nu må vi håbe, at Regeringen indkalder til forhandlinger – og vil medvirke til at rette op på denne fejlslagne og skævvredne økonomiske kurs for Danmarks kommuner.