Sag om bro ligner en gordisk knude

I februar er det et år siden, borgmester Torsten Nielsen (K) sammen med udvalgsformand Johannes Vesterby(V) modtog 543 underskrifter fra borgere i Fjends. Det var Danmarks Naturfredning i Fjends, der stod bag underskriftsindsamlingen, hvor mange borgere skrev under på, at de ønsker gangbroen over Jordbro Å mellem Liebes og Dalgas Plantager genopført, efter at den var forsvundet helt tilbage i 2010. Ved genrejsning af en bro kan der igen etableres en naturskøn forbindelse mellem Stoholm og Birkesø via Liebes og Dalgas Plantager.

I forbindelse med afleveringen af de mange underskrifter lovede borgmesteren at gå ind i sagen og arbejde for en løsning, men siden har det vist sig, at det er betydeligt sværere end som så at få den forsvundne bro tilbage.

- Når du spørger om sagen efterhånden ligner en såkaldt Gordisk Knude, så ja. Det må vel være det udtryk, der bedst betegner situationen. Det er en rigtig træls, irriterende og mærkelig sag, der er mere kompliceret at løse, end vi havde regnet med, fortæller Torsten Nielsen.

Det er henholdsvis Christian Østergaard fra Moland i Skive og Viborg-familien til nu afdøde Peder Nybo Jensen, som ejer de to plantager, der tidligere blev forbundet over åen af en bro. Umiddelbart ser det ikke ud til, at nogen af ejerne ønsker broen genrejst.

- Rent lovmæssigt er det lodsejerne, der skal give deres tilladelse til en bro, da det jo er dem, der har ejendomsretten. Vi kan heller ikke bare eskpropriere, for det ville kræve en ny lokalplan, og det laver vi ikke for en bro, fortæller borgmesteren.

Han understreger, at det bestemt ikke er på grund af politisk uvilje, at der her efter 10 måneder endnu ikke er faldet nogen afgørelse i sagen.

- Vi har hele tiden arbejdet for en løsning og gør det stadig. Men den slags foregår altså ved et skrivebord og ikke i medierne, forklarer Torsten Nielsen, som roser det gode samarbejde med den lokale arbejdsgruppe og med Danmarks Naturfrednings lokalgruppe i Fjends, der hver især arbejder for en genrejsning af broen.

Torsten Nielsen håber stadig, at sagen finder sin løsning i den sidste ende.

- Vi arbejder videre på flere fronter, slutter borgmesteren.