Salling Bank fejrer 10 år i Viborg

Det er snart ti år siden Salling Bank åbnede sin afdeling i domkirkebyen. Det bliver fejret ved en uformel gågadeevent onsdag den 24. maj, hvor der bydes på kagemand, kaffe, saftevand og muligheden for at vinde en brunch for familien hos Søster Lagkage.

- Gennem de ti år, afdelingen har eksisteret i Viborg, har samfundet været igennem en overophedet økonomi, en finanskrise og nu en mere afbalanceret og positiv vækst. Det har også været en spændende rejse for Salling Bank, der oprindeligt havde til huse på Farvervej, men som i efteråret 2014 rykkede ind til de langt større og centralt beliggende lokaler i Vestergade 5. Ved samme lejlighed blev afdelingen i Stoholm lagt sammen med Viborg-afdelingen.

Flytningen i 2014 betød samtidig en strategisk ændring i banken. Arne Kjølhede blev ansat som afdelingsdirektør, nye medarbejdere blev ansat og erhvervsområdet fik en vitaminindsprøjtning, så Salling Bank nu tilbyder hele paletten af ydelser i Viborg:

Vi har et stærkt og lokalt hold med kompetente rådgivere. Ud over det, har vi et korps af specialister tilknyttet fra hovedkontoret, med specialer inden for formue, pension og investering. Specialisterne har faste træffetider hver uge her i Viborg. Vi kan yde 360 graders rådgivning og komme med skarpe anbefalinger ud fra et helhedsperspektiv, fortæller afdelingsdirektør Arne Kjølhede fra Salling Bank.

Arne Kjølhede fortæller, at Salling Bank oplever en positiv og stabil udvikling. Kundebasen i Viborg tæller omkring 3.500 privatkunder og 350 erhvervskunder. Samtidig har Salling Bank i 2016 leveret det bedste resultat i bankens 140-årige historie. Ifølge Arne Kjølhede er der ekstra meget at glæde sig over i Viborg:

Der sker rigtigt meget i Viborg for tiden. Byen emmer jo af virkelyst og positiv energi. Der kommer mange nye arbejdspladser til byen i både offentligt og privat regi. Der bliver bygget nyt og lavet nye udstykninger til ejerboliger. Det hele smitter også af på Salling Bank i Viborg, hvor hovedparten af medarbejderne bor i byen, fortæller Arne Kjølhede.

Lokal synlighed er vigtige nøgleord for Salling Bank. Derfor involverer banken sig også i kulturelle begivenheder og en række sponsorater i sportsklubber, hvilket også gælder omegnsklubberne.

Vi sidder bestemt ikke kun bag computerskærmen med beregninger, men gør opmærksom på vores eksistens i en række lokale sammenhænge. Som viborgensere har vi et godt kendskab til byen, og vi bruger indsigterne i vores rådgivning. Der foregår meget socialt omkring Salling Bank, og jeg glæder mig derfor også meget til at møde interesserede ved vores gådegade-event, når vi markerer vores 10-års jubilæum, siger Arne Kjølhede.