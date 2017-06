Sankt Hans 2017 blev en våd en

Børnene lagde knap nok mærke til regnen, da der fredag aften blev holdt Sankt Hans i Stoholm. De havde nemlig travlt med at lave snobrød.

Sankt Hans 2017 vil her på egnen sikkert huskes bedst for regn. Mange steder regnede det hele aftenen, mens der andre steder var små ophold med tørvejr.

I Stoholm var det Trivselspiloterne, Stoholm Borgerforening og Stoholm Fritids- og Kulturcenter, der arrangerede Sankt Hans aften.

Allerede fra klokken 19 kunne børnene lave snobrød over bål. Der var også mulighed for fællesspisning i centeret.

Klokken 19.30 var det lokale medlem af Viborg Byråd Karin Clemmensen (V) klar med båltalen. På grund af vejret, så stod en af trivselspiloterne klar til at holde en parasol, der i dagens anledning var forfremmet til paraply.

Karin Clemmensen fortalte i sin tale blandt andet om, hvordan Sankt Hans for seks år siden for hende og familien blev meget anderledes. Der havde de nemlig lige fået at vide, at hendes mor havde fået kræft. At modsætninger sætter livet i perspektiv. Hun fortalte også om en svær start for hende i politik. Det var ikke nemt at komme i gang med byrådsarbejdet, da hun var helt ny for 3 1/2 år siden. Hun måtte blandt andet gøre noget ved sin garderobe - og lære at finde rundt i politiske kliker og alliancer.

Efter båltalen blev bålet tændt og der blev sunget Midsommervise og andre sommersange.

Til slut dukkede Brandvæsenet op med en sprøjte - så bålet kunne slukkes ordentligt. Og det fik børnene lov til at hjælpe med, så de havde en herlig aften.

