- Se en sæl og fang en krabbe

Det er noget af det, som man kan blive klogere på de næste torsdage ved Virksund Strand. Her sætter fjordvejleder Jesper Nielsen Krogh sit grej op og er klar til at fortælle og guide.

Da Fjends Folkeblad er på besøg ved Det Blå Flag i Virksund, møder vi Jesper, der altid er parat med gode fortællinger om fjordens dyr. Han fortæller blandt andet om sæler, krabber, rejer, muslinger og andre af fjordens dyr.

Hvis børnene er interesserede i det, så hjælper Jesper gerne med at lave en fiskestang til at fange krabber med. Da avisen er på besøg, kommer en familie fra et af sommerhusene. De to børn vil gerne fange krabber. Først fortæller Jesper lidt om krabberne. De to børn får også lov til at holde en krabbe, der ikke snapper efter en, hvis man holder fingerene rolige.

Så finder hvert barn en bambus-pind, som Jesper skærer til og sætter en snor, en sten, en tøjklemme og en musling på.

Og så er vi klar til at gå ned til fjordkanten. Vi kigger i vandet og ned til bunden. Og sørme om der ikke er krabber, som man sagtens kan se med det blotte øje. Så nu gælder det bare om at få krabberne til at snappe efter maddingen. Og så stå klar med et net, som man lige kan fange krabben i, når den er i gang med at spise muslingen på fiskestangen.

Familien denne torsdag får fanget hele ni krabber. Og til slut slipper de dem fri igen - krabberne får nemlig lov at løbe ned at den krabbe-racerbane, som man finder på Virksund Havn. Det er sjovt for folk i alle aldre at se krabberne suse ned af slisken og komme tilbage til det rette element - nemlig fjorden.

Titlen for fjordvejlederens arrangementer i år er Til middag med fjordens dyr. Altså kan man også få noget at vide om, hvad dyrene i fjorden spiser.

Er man heldig, så kan man ved Virksund se en sæl eller flere sæler. Der er nemlig en del sæler i området - og ofte kan man være heldig at skimte en, der enten ligger og soler sig eller kigger op fra vandet.

Man kan møde Jesper ved Virksund Strand torsdag den 12. juli og igen torsdag den 19. juli. Og det er en god ide for både børn og voksne, der kan have megen glæde af kontakten med naturen.