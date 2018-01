Seks lokale brandmænd modtog hæder

Lokale brandfolk fra Stoholm var blandt dem, der blev hyldet under weekendens nytårsparole hos Midtjysk Brand og Redning.

Tom Jensen, Ryan Forsberg Kristensen, Michael Engberg Nielsen, Jan Langballe, Jørgen Kristensen og Egon Thesbjerg - alle fra Stoholm Brandvæsen - fik således 20 års tegn og blev hædret for lang og tro tjeneste. Kun tre af dem kunne dog fysisk være tilstede under nytårsparolen.

Det lokale brandvæsen har siden starten af 2016 været en del af Midtjysk Brand og Redning - da Viborg Brandvæsen og Silkeborg Brand og Redning blev lagt sammen.

Beredskabschef Klaus Vibe Hebsgaard og borgmester Ulrik Wilbek var blandt talerne under nytårsparolen.

- 2017 har været et forrygende travlt år for nu at sige det mildt, sagde beredskabschefen og fortsatte:

- Vi er et af de beredskaber i landet, der er kommet allerlængst med alle de forskellige områder, som tilsammen udgør den fulde sammenlægning af de to tidligere beredskaber. Men derfor har 2017 stadig været præget af sammenlægningsaktiviteter og de tilpasninger, der skal til for at blive t samlet beredskab. Men det går i den grad den rigtige vej.

- På brand- og redningssiden har 2017 budt på i alt 956 udrykninger, altså stort set samme niveau som året før, hvor vi kørte 974 gange. I Viborg kommune kørte vi 550 gange i 2017.

- Vi har ikke i det forgange år haft brande med dødelig udgang, men desværre har vi været kaldt ud til 3 færdselsuheld i løbet af året, hvor der var dødelig udgang, sagde bredskabschefen blandt andet

