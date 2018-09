Senior-træf med yeehah-hatten på

STOHOLM Der blev råbt både juhu, puha og yeehah, da der lørdag var senior-træf med ja-hatten på i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Begejstringen var nemlig stor blandt de fremmødte seniorer, der hverken var bange for at få pulsen op eller at prøve noget nyt fra den helt store motionsbuffet.

Så mange var aktiviteterne, at det kunne knibe at nå rundt til det hele i løbet af de tre timer, arrangørerne havde sat af til at lokke både nye og gamle af huse på en frisk efterårsdag.

Det hjalp dog på det hele, at alt var delt op i 15 minutters seancer, så det var muligt for alle at holde til, samtidig med at man fik prøvet en masse forskelligt af.

Det var DGI, Viborg Kommune og en række foreninger, der med initiativet Gå-i-gang havde inviteret alle seniorer i hele kommunen til bunke-aktivitetsdag med alt fra traditionel gymnastik og badminton over bowls, stigegolf og krolf til dans og yoga.

Og de friske seniorer havde i den grad taget ja-hatten på, eller måske snarere yeehah-hatten, idet repræsentanterne for square dance selvfølgelig var mødt op i alt det flotte western-gear for at ramme den helt rigtige stemning, når de mødtes på midten og råbte: "Hey!".

Til dem, der gemmer sig

Mogens Nielsen fra Stoholm og motionsinitiativet Sport på Tværs sagde til indledning, at han havde skudt på et sted mellem nul og 500 deltagere.

Arrangørerne havde med andre ord ingen anelse om, hvordan tilbudet ville blive modtaget, så de var glade for hver og en, der stemplede ind med højt humør.

Eneste lille anke fra Mogens Nielsen var, at han gerne havde set lidt flere nye hoveder. Han syntes, han kunne kende de fleste, og et mål med initiativet var at trække flere seniorer op ad sofaen.

- Det er dem, vi gerne vil have fat i, sagde Mogens Nielsen midt i et spil ringo med Søren Bak.

Snilde mænd kan selv

Et andet sted var Kis Østergaard fra Viborg og Hanne Pedersen fra Mønsted i gang med et halvfarligt spil stigegolf.

To stenhårde golfkugler med en snor imellem, der kastes fra fem-seks meters afstand for at snurre sig rundt om en tværribbe, er ikke til at spøge med.

Men sjovt var det med et spil, der vist endda er opfundet i Danmark.

- De der snilde mænd, der kan noget med hænderne, de går selv og laver dem, når de er gået på pension, kunne Kis Østergaard afsløre.

Hun kunne også fortælle, at stigegolf er sværere, end man lige regner med. Men det er kun godt.

- Det lykkes ikke, uden man tænker til, så man træner også koncentrationen. Jo ældre man bliver, jo mere har man lyst til at sige: »Nej, det kan jeg ikke«. Men med det her får man trænet både hjerne og fysik.

Som en lille overraskelse blev deltagerne i gymnastik til sidst inviteret til gratis at deltage i en omgang zumba med den fra Vild med Dans kendte Michael Olesen, der senere lørdag skulle komme for at indtage Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

