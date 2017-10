Seniorboliger i Fly?

Jeg har lige læst om 21 nye seniorboliger i Hald Ege. Skønt for de ældre der vil til Hald Ege.

Vi har her i Fly, et areal der vil egne sig fortrindeligt til et Olle Kolle, som jeg gerne vil kalde det! Fra Fly og ind mod Skive er der et stort areal, hvor jeg godt kunne tænke mig, at den nye BYDEL i Fly blev placeret. I denne nye bydel, på op mod 200.000 m2, skulle der jo nok kunne blive plads til 31 nye Seniorboliger (olle kolle). Og med en afstand til den første forretning i Skivepå ca. 2,1 km. og til nærmeste fødevareforretning på ca. 5 km. til biograf, badeland, Bowling m.m. på 4,5 km, og til Skive kommune på 2 km, og nuværende 10 busafgange mod Skive og 10 busafgange til Herning, belyst cykelsti til Skive,ja, så er sagen jo temmelig oplagt. Hvem vil være med?? Er det Boligselskabet Sct. Jørgen, Boligselskabet Viborg eller er det et boligselskab i Skive vi skal have fat i??

Det kunne jo også være Kaj Ove Madsen fra Skive.