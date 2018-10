September 2018 i Regionsrådet

Sikke en september måned vi har haft i Regionsrådet. 3 uger med masser af budgetforhandlinger, mange pressehistorier og dramatik i det hele taget.

Det starter med, at jeg vågner en onsdag morgen og kan se, der er lavet et forlig omkring Regionens budget – dejligt.

Et forlig, som gennemfører de nødvendige besparelser, men også et forlig, hvor alle 41 mandater i Regionsrådet står bag – et budget lavet efter en lang proces og mange rygter i pressen og demonstrationer foran Regionsgården.

Budget 2019 er Anders Kühnaus første budget og dermed hans "svendestykke" – alt i alt et budget han fortjener ros for og kan være stolt af.

Det er et budget som på trods af pressens forudsigelser, kommer ud med et resultat, hvor der er en geografisk balance i fordelingen af besparelserne – der er blevet lyttet til såvel faglige, som saglige argumenter i debatten om placeringen af specialerne på sygehusene

Derudover fik psykiatrien et varigt løft på 50 mio., og Regionsrådet skal i den kommende periode drøfte og beslutte en ny hospitalsplan (den nuværende er fra 2007), så fordelingen af specialerne på Regionens sygehuse tilpasses den tid, vi lever i.

Mit udgangspunkt i disse forhandlinger er, at vi i Regionen skal fastholde en fordeling af specialerne mellem sygehusene, så vi kan bevare en Region i balance.

Mandag den 10. september skulle freden efter det indgåede budget så blive brudt.

Om morgenen kommer der en pressemeddelelse om, at Hospitalsdirektøren og den Sygeplejefaglige direktør på Viborg Sygehus er fratrådt.

Der var vi mange, der blev overraskede, mig selv inklusiv. Vi vidste intet på forhånd.

Så var der ellers igen åbnet op for alverdens spekulationer om årsagerne i pressen.

Arbejdsfordelingen mellem Regionsrådet og direktionen er aftalt således, at personalespørgsmål er direktionens ansvar, og Regionsrådets Forretningsudvalg er personaleudvalg.

Grunden til denne konstruktion er, at Regionsrådet ikke ønsker politisk indblanding i personalefyringer eller -ansættelser.

Debatten om de to fratrædelser har efter min mening ikke været særlig pæn. Der har været direkte angreb på direktionen med navns nævnelse i pressen, angreb på en direktion, som ikke kan forsvare sig og diskutere med politikerne gennem pressen og slet ikke om personalesager, så der er politikere, der har haft meget frit spil og har fået en gratis omgang i pressen uden at blive stillet til ansvar – det har ikke været kønt at se på.

Min holdning er at vi naturligvis ikke drøfter personalesager i pressen. Det er uetisk. Hvem vil selv bryde sig om at få sin sag udstillet på forsiden af avisen?

I forhold til de aktuelle sager er det min opfattelse, at disse sager er kørt som regionsrådet selv har besluttet, og i disse sager må vi som politikere stole på, at direktionens vurderinger holder.

Efterfølgende fratrådte Regionsdirektøren, men ikke på grund af sagen fra Viborg – da forretningsudvalget tog en fortrolig redegørelse om sagen, til efterretning – der var andre aspekter, der spillede ind her.

Alt i alt nogle meget turbulente uger i september – hvor vi efterfølgende skal have samarbejdet i Regionsrådet på sporet igen – tilliden mellem direktion og ansatte tilbage og så selvfølgelig have gennemført de besluttede besparelser.

Nu er det tid til, at Regionsrådet ikke ser bagud men fremad – der er mange skår der skal klinkes, ikke mindst tilliden mellem direktionen og de ansatte skal genoprettes.