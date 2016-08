SFO-børn kan igen køre med skolebussen hjem

Fredag besluttede et enigt børne- og ungdomsudvalg på et ekstraordinært møde, at SFO-børn, som er kørselsberettigede, igen kan køre med skolebussen, såfremt der er plads.

Det skabte ellers frustration hos mange forældre i kommunens landområder, da forvaltningen i Viborg Kommune valgte at tolke reglerne sådan, at legekammerater og SFO-børn ikke længere måtte køre med en senere skolebus hjem, selv om der var ledige sæder.

Men nu kan SFO-børnene fra på mandag altså igen køre med. Det sker efter at embedsmændene i forvaltningen er kommet med en helt ny tolkning af reglerne, hvor man er inde og kigge på de enkelte busruter.

Der er dog stadig lidt malurt i bægeret. Det handler om, hvorvidt også legekammerater kan køre med hjem i bussen. Og det kan de i princippet stadig ikke.

- Sådan har reglerne altid været. Vi har aldrig ført fysisk kontrol og det kommer vi heller ikke til. Jeg vil ikke afvise, at det også bliver en mulighed med legekammerater på sigt. Vi er ved at undersøge mulighederne hos undervisningsministeriet, siger Claus Clausen (V), formand for børne- og ungdomsudvalget, til Skive Folkeblad fredag.