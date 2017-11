Sidste frist for læserbreve før valget

I forbindelse med valget den 21. november udkommer ugens udgave af Fjends Folkeblad tidligere og vil blive omdelt henholdsvis mandag den 20. og tirsdag den 21. november.

Under alle omstændigheder er vi på grund af mangel på ledige spalter desværre nødsaget til at vælge til og fra - også i de sidste avisudgaver forud for valget. Som lokalavis prioriterer vi lokale læserbreve med reelt indhold, budskab eller spørgsmål og forsøger ud fra det kriterium at udvælge de læserbreve, der så bringes i avisen. Medsend gerne et foto som jpg.

Læserbreve må max. fylde 300 ord (eller max. en halv A4 side i standard Word, skrevet med Times New Roman, punktstørrelse 12 og alm. linjeafstand).

Vi kan som nævnt ikke garantere at alle får plads i spalterne, men til gengæld kan vi garantere at alle læserbreve, som vi finder relevante, bringes på netavisen www.fjendsfolkeblad.dk.